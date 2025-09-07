سری دوم تغییرات دفترچه‌ انتخاب رشته‌ آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۴ در ۹ شهریورماه و اطلاعیه تمدید و اصلاحاتِ سریِ اولِ تغییرات در ۱۵ شهریورماه، اصلاحات و رشته‌محل‌های جدید در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.

متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ می‌توانند پس از مطالعه دقیق دفترچه‌های راهنمای مذکور و مندرجات اطلاعیه فوق و این اطلاعیه، تا پایان روز سه ‎شنبه ۱۸ شهریورماه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت و/یا ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

همچنین متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرشِ صرفاً با سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۴ نیز می‌توانند با توجه به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، اصلاحات مندرج در اطلاعیه فوق و این اطلاعیه، تا پایان روز سه ‎شنبه ۱۸ شهریورماه نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته یا مشاهده و ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

کد رشته محل های جدید اینجا قابل دریافت است.