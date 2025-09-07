  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۱۳

سری دوم تغییرات دفترچه‌ انتخاب رشته‌ آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ منتشر شد

سری دوم تغییرات دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته و پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ به همراه رشته‌محل‌های جدید توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۴ در ۹ شهریورماه و اطلاعیه تمدید و اصلاحاتِ سریِ اولِ تغییرات در ۱۵ شهریورماه، اصلاحات و رشته‌محل‌های جدید در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.

متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ می‌توانند پس از مطالعه دقیق دفترچه‌های راهنمای مذکور و مندرجات اطلاعیه فوق و این اطلاعیه، تا پایان روز سه ‎شنبه ۱۸ شهریورماه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت و/یا ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

همچنین متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرشِ صرفاً با سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۴ نیز می‌توانند با توجه به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، اصلاحات مندرج در اطلاعیه فوق و این اطلاعیه، تا پایان روز سه ‎شنبه ۱۸ شهریورماه نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته یا مشاهده و ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

کد رشته محل های جدید اینجا قابل دریافت است.

