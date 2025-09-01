  1. استانها
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۱۵

توقیف ۷۴ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در گرگان

گرگان- فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از توقیف ۷۴ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه عباس علی پهلوانی‌نسب از ادامه اجرای مرحله دوم طرح محله‌محور ارتقا امنیت اجتماعی در سطح شهرستان خبر داد.

وی افزود: مأموران انتظامی گرگان در راستای ارتقا نظم و انضباط اجتماعی و برخورد با رانندگان متخلف، طی روز گذشته موفق شدند ۷۴ دستگاه وسیله نقلیه متخلف شامل ۵۳ دستگاه خودرو و ۲۱ دستگاه موتورسیکلت را در سطح شهر توقیف کنند.

پهلوانی‌نسب با تأکید بر استمرار اجرای این طرح افزود: برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌های مزاحم، پرخطر و فاقد مدارک قانونی با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

فرمانده انتظامی گرگان گفت: مشارکت شهروندان در گزارش تخلفات و همکاری با پلیس می‌تواند نقش مؤثری در ارتقا امنیت اجتماعی داشته باشد.

