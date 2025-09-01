کشف یک قبضه کلت کمری در مهمانی شبانه در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر ایجاد مزاحمت و هنجارشکنی در ساعات پایانی شب شهادت امام حسن عسکری (ع)، مأموران پلیس امنیت عمومی و کلانتری ۱۵ آزادگان یزد با هماهنگی قضائی وارد عمل شده و تعدادی از متخلفان را در دو نقطه شهر دستگیر کردند.

بر اساس گزارش اولیه، این افراد در تجمعاتی موسوم به «پارتی» حضور داشته و برخی از متهمان در حالت مستی بودند. در این عملیات مقادیری مشروبات الکلی نیز کشف و ضبط شد. همچنین از یکی از حاضران یک قبضه سلاح کلت به دست آمد.

با دستور قاضی کشیک دادسرا، متهمان برای تکمیل تحقیقات تحت نظر قرار گرفتند.

دادستانی یزد با قدردانی از همکاری شهروندان با نیروهای انتظامی، بر برخورد قاطع با هرگونه هنجارشکنی و اخلال در نظم عمومی تأکید کرد و از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.