کشف ۲۶ دستگاه ماینر قاچاق در شهرستان جویبار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالله اکبری اظهار داشت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر فعالیت غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در سطح شهرستان جویبار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: پس از هماهنگیهای قضائی و بررسیهای تخصصی، مأموران موفق شدند ۴ دستگاه ماینر در یک منزل مسکونی و ۲۲ دستگاه دیگر را در شهرک صنعتی شهرستان کشف و ضبط کنند.
فرمانده انتظامی جویبار با اشاره به اینکه متهمان دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند، تأکید کرد: پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه اقتصادی به طور قاطع برخورد خواهد کرد.
سرهنگ اکبری همچنین از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
