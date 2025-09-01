کشف ۲۶ دستگاه ماینر قاچاق در شهرستان جویبار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالله اکبری اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در سطح شهرستان جویبار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های قضائی و بررسی‌های تخصصی، مأموران موفق شدند ۴ دستگاه ماینر در یک منزل مسکونی و ۲۲ دستگاه دیگر را در شهرک صنعتی شهرستان کشف و ضبط کنند.

فرمانده انتظامی جویبار با اشاره به اینکه متهمان دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند، تأکید کرد: پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه اقتصادی به طور قاطع برخورد خواهد کرد.

سرهنگ اکبری همچنین از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.