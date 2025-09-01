کشف ۱۹ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز در اندیمشک

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی سرلک پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد: با رصد دقیق حراست توزیع برق، همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه پاسداران و با حکم دادستان، این دستگاه‌ها شناسایی و ضبط شدند.

سرلک اظهار کرد: فعالیت دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز یکی از عوامل اصلی ناترازی برق در کشور است که نه‌تنها به زیرساخت‌های ملی آسیب می‌رساند، بلکه باعث نوسانات شبکه و خسارت به تجهیزات برقی شهروندان می‌شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های غیرقانونی استخراج رمز ارز، موارد را از طریق ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا ثبت اطلاعات در سایت www.tavanir.org.ir گزارش دهند.

سرلک تأکید کرد: هویت گزارش‌دهندگان محرمانه باقی خواهد ماند و پاداشی بین یک تا ۲۰۰ میلیون تومان به آن‌ها تعلق خواهد گرفت.