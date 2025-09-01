  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۵

کشف ۱۹ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز در اندیمشک

کشف ۱۹ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز در اندیمشک

اهواز - مدیر توزیع برق شهرستان اندیمشک از کشف و جمع‌آوری ۱۹ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز در یک واحد کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی سرلک پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد: با رصد دقیق حراست توزیع برق، همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه پاسداران و با حکم دادستان، این دستگاه‌ها شناسایی و ضبط شدند.

سرلک اظهار کرد: فعالیت دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز یکی از عوامل اصلی ناترازی برق در کشور است که نه‌تنها به زیرساخت‌های ملی آسیب می‌رساند، بلکه باعث نوسانات شبکه و خسارت به تجهیزات برقی شهروندان می‌شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های غیرقانونی استخراج رمز ارز، موارد را از طریق ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا ثبت اطلاعات در سایت www.tavanir.org.ir گزارش دهند.

سرلک تأکید کرد: هویت گزارش‌دهندگان محرمانه باقی خواهد ماند و پاداشی بین یک تا ۲۰۰ میلیون تومان به آن‌ها تعلق خواهد گرفت.

کد خبر 6576768

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها