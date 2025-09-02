به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد صبح سهشنبه در میز گردشگری استان، با تاکید بر لزوم تحول در رویکردهای گردشگری، به تشریح راهبردهای کلان و عملیاتی برای توسعه این صنعت پرداخت.
وی ضمن اشاره به ظرفیتهای بینظیر استان، خواستار اقدامات جدی و فوری برای تبدیل اصفهان به یک مقصد چهارفصل شد.
استاندار اصفهان تدوین سریعتر سند عملیاتی جامع و زمانبندیشده را از اولویتهای اصلی برشمرد و اظهار کرد: باید ایدهها و سندهای قبلی را به یک برنامه اجرایی شفاف با مسئولیت مشخص برای هر دستگاه تبدیل کنیم.
وی ادامه داد: هماهنگی بیندستگاهی بین میراث فرهنگی، شهرداری، راه و شهرسازی، راهداری و استانداری را کلید رفع موانع دانست و تاکید کرد که نباید تصمیمات و مصوبات در مرحله اجرا متوقف شوند.
جمالی نژاد با اشاره به اینکه نباید گردشگری تنها به تعطیلات اداری محدود شود، خواستار تمرکز بر گردشگری چهارفصل و توسعه محصولات و تبلیغات متنوع برای فصول مختلف سال شد.
استاندار اصفهان همچنین به، بازاریابی هدفمند و هوشمند برای جذب گردشگران سلامت، ورزشی و علاقمند به طبیعتگردی، به ویژه در مناطق حفاظت شدهای همچون قمشلو، کلاهقاضی و موته، اشاره کرد.
وی توسعه زیرساختهای حیاتی را شرط اصلی افزایش رضایت گردشگران دانست و به بهبود حمل و نقل از طریق ایجاد یک سامانه یکپارچه، توسعه خطوط مترو و اتوبوس به سایتهای گردشگری و توجه جدی به اتوبوسهای جدید بینشهری اشاره کرد.
جمالینژاد همچنین، بر لزوم توسعه پوشش و سرعت اینترنت رایگان (Wi-Fi) در اماکن گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات از طریق برگزاری دورههای آموزشی بهروز برای تمامی فعالان این حوزه، تاکید کرد.
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنانش، به راهکارهای عملی برای افزایش میانگین مدت اقامت اشاره کرد و تنوعبخشی به محصولات گردشگری را شامل توسعه گردشگری روستایی و عشایری، سرمایهگذاری روی گردشگری سلامت و ورزشی و ایجاد تورهای موضوعی را از جمله این راهکارها دانست.
وی افزود: باید تجربههای جدید و به یاد ماندنی برای گردشگران خلق کنیم.
جمالینژاد همچنین راهاندازی تورهای شبانه در بافت تاریخی، ایجاد شببازارها و توسعه اقامتگاههای بومگردی را به متولیان گردشگری پیشنهاد داد.
استاندار همچنین به اهمیت تسهیل دسترسی و اقامت از طریق توسعه هتلهای میانرده و اقتصادی و ایجاد پکیجهای اقامتی تشویقی اشاره کرد.
وی بر لزوم توسعه رویدادها و جشنوارهها و همچنین تبلیغات هدفمند با این پیام که برای دیدن نصف جهان، یک روز کافی نیست، تاکید کرد.
نظر شما