  1. استانها
  2. سمنان
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۱

جشنواره فرهنگ و هنر شهمیرزاد برگزار می شود

جشنواره فرهنگ و هنر شهمیرزاد برگزار می شود

مهدیشهر - دبیر جشنواره فرهنگ و هنر شهمیرزاد از برگزاری این جشنواره در روزهای سیزدهم تا بیستم شهریورماه سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: نمایشگاه ملی صنایع دستی از جمله بخش های این رویداد است.

به گزارش خبرنگار مهر، شعیب رضایی ظهر سه شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه به میزبانی شهرداری شهمیرزاد با بیان اینکه جشنواره فرهنگ و هنر شهمیرزاد امسال سیزدهم تا بیستم شهریورماه برگزار می‌شود، ابراز کرد: پارک پردیسان شهر شهمیرزاد میزبان این رویداد خواهد بود.

وی با بیان اینکه معرفی فرهنگ بومی شهمیرزاد محور اصلی این برنامه است، ابراز کرد: نشاط اجتماعی و توسعه گردشگری در کنار معرفی ظرفیت‌های گردشگر پذیر شهمیرزاد از دیگر محورهای این رویداد است.

دبیر جشنواره فرهنگ و هنر شهمیرزاد با بیان اینکه حمایت از هنرمندان و صنایع دستی و شناسایی استعدادهای فرهنگی و هنری این شهر در زمره دیگر اهداف برگزاری رویداد است، گفت: این رویداد در سه بخش شامل جشنواره، نمایشگاه و رویدادهای تعاملی برگزار خواهد شد.

رضایی با بیان اینکه نایشگاه ملی صنایع دستی نیز امسال برای نخستین بار در جشنواره فرهنگ و هنر شهمیرزاد برگزار می‌شود، بیان کرد: کمیسیون ملی یونسکو حامی معنوی این رویداد خواهد بود.

وی با بیان اینکه حضور سفرا و مهمانان خارجی را هم در این رویداد خواهیم داشت، افزود: از سفرای ترکمنستان، ترکیه، چین، عمان، قطر و تاجیکستان دعوت شده تا در این جشنواره فرهنگی و هنری حضور پیدا کنند.

کد خبر 6577621

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها