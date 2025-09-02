به گزارش خبرنگار مهر، شعیب رضایی ظهر سه شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه به میزبانی شهرداری شهمیرزاد با بیان اینکه جشنواره فرهنگ و هنر شهمیرزاد امسال سیزدهم تا بیستم شهریورماه برگزار می‌شود، ابراز کرد: پارک پردیسان شهر شهمیرزاد میزبان این رویداد خواهد بود.

وی با بیان اینکه معرفی فرهنگ بومی شهمیرزاد محور اصلی این برنامه است، ابراز کرد: نشاط اجتماعی و توسعه گردشگری در کنار معرفی ظرفیت‌های گردشگر پذیر شهمیرزاد از دیگر محورهای این رویداد است.

دبیر جشنواره فرهنگ و هنر شهمیرزاد با بیان اینکه حمایت از هنرمندان و صنایع دستی و شناسایی استعدادهای فرهنگی و هنری این شهر در زمره دیگر اهداف برگزاری رویداد است، گفت: این رویداد در سه بخش شامل جشنواره، نمایشگاه و رویدادهای تعاملی برگزار خواهد شد.

رضایی با بیان اینکه نایشگاه ملی صنایع دستی نیز امسال برای نخستین بار در جشنواره فرهنگ و هنر شهمیرزاد برگزار می‌شود، بیان کرد: کمیسیون ملی یونسکو حامی معنوی این رویداد خواهد بود.

وی با بیان اینکه حضور سفرا و مهمانان خارجی را هم در این رویداد خواهیم داشت، افزود: از سفرای ترکمنستان، ترکیه، چین، عمان، قطر و تاجیکستان دعوت شده تا در این جشنواره فرهنگی و هنری حضور پیدا کنند.