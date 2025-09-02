  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

پیگیری تمرینات تنها بدمینتون باز اعزامی به المپیک ناشنوایان

تنها نماینده بدمینتون ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان، تمرینات آماده سازی خود را به صورت غیرمتمرکز دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، بدمینتون ناشنوایان تنها با یک نماینده در بازی‌های المپیک ناشنوایان حاضر خواهد شد.

ژیلا مبشری نماینده المپیکی این رشته است. او از ۸ شهریور تمرینات خود را به صورت غیرمتمرکز در تهران و در محل کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آغاز کرده است.

تمرینات بدمینتون باز المپیکی ایران تا زمان اعزام به بازی‌ها زیر نظر معصومه ممتازی پیگیری خواهد شد.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.

کد خبر 6577632
فریبا جلیل خانی

