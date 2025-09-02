پیگیری تمرینات تنها بدمینتون باز اعزامی به المپیک ناشنوایان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، بدمینتون ناشنوایان تنها با یک نماینده در بازی‌های المپیک ناشنوایان حاضر خواهد شد.

ژیلا مبشری نماینده المپیکی این رشته است. او از ۸ شهریور تمرینات خود را به صورت غیرمتمرکز در تهران و در محل کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آغاز کرده است.

تمرینات بدمینتون باز المپیکی ایران تا زمان اعزام به بازی‌ها زیر نظر معصومه ممتازی پیگیری خواهد شد.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.