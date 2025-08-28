پیگیری تمرینات گوش شکسته های ناشنوا برای حضور در المپیک 

به گزارش خبرگزاری مهر، کشتی گیران ناشنوا که یک مرحله اردوی آماده سازی خود برای حضور در بازی های المپیک را پشت سر گذاشته اند، از روز جمعه (۷ شهریور) تمرینات‌شان در دومین مرحله اردو را آغاز می کنند. به همین منظور آنها امروز (پنجشنبه ۶ شهریور) وارد محل اردوی خود می شوند.

این اردو با حضور نفرات اول رقابت های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در ۶ وزن المپیکی کشتی آزاد و فرنگی برگزار می شود ضمن اینکه در کشتی آزاد یک کشتی گیر (حمید کنعانی) به جمع اردونشینان اضافه شده است.

اسامی اردونشینان تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی و اعضای کادر فنی آنها به این شرح است:

کشتی آزاد

* حسین نوری (استان اردبیل)

* عرفان ستاری (استان البرز)

* محمدرسول قمرپور (استان البرز)

* کیوان رستم آبادی (استان کرمانشاه)

* محمد سیاهوشی (استان همدان)

* ابوالفضل زهره وند ( استان همدان)

* حمید کنعانی (استان مازندران)

* سرمربی: علیرضا زندی

* مربیان: محمد سیاه پوش، مهدی برائتی و مصطفی لهستانی

کشتی فرنگی

* مهدی بخشی (استان آذربایجان شرقی)

* محمدرضا شعبانی (استان البرز)

* ابوذر ربیع زاده (استان تهران)

* میثم قبشه دزفولی (استان خوزستان)

* محمدجواد زراعت پیشه (استان فارس)

* سید صادق ابولوفایی (استان لرستان)

* سرمربی: علی اشکانی

* کوروش مروت نیا، فرشاد جوادی و ابراهیم غلامی (مربیان)

همچنین وحید عسگری به عنوان بدنساز در کنار اعضای کادر فنی حضور دارد ضمن اینکه محمد مشهدی آقایی هم مدیر فنی دو تیم است.

دومین اردوی آمادگی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی تا ۱۴ شهریور به میزبانی فدراسیون در مجموعه ورزشی انقلاب پیگیری خواهد شد.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد.