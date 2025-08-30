به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، تنیس روی میز ناشنوایان با یک سهمیه در هر بخش مردان و زنان در بازی‌های المپیک شرکت می‌کند.

بر این اساس فرزاد چراغی و سما شهبازی نفراتی هستند که با نظر مربیان تیم ملی تنیس روی میز و با لحاظ کردن نتایج رقابت‌های انتخابی برگزار شده، ترکیب تیم ایران را در ژاپن تشکیل می‌دهند.

این پینگ پنگ بازان با هدایت محمدعلی عباسی و ویدا عبدی در بازی‌های المپیک حاضر خواهند شد.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.