به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، تیم ملی تکواندو تا به امروز ۲ مرحله اردوی آماده سازی ویژه المپیک پشت سر گذاشته است. ملی پوشان المپیکی این تیم در بخش گیوروگی امروز (یکشنبه ۹ شهریور) وارد محل اردوی خود در کمپ تیم‌های ملی می‌شوند تا از روز دوشنبه تمرینات‌شان را در مرحله سوم آغاز کنند.

مهدی پوراسماعیل (وزن ۵۸- کیلوگرم)، وحید زینلی (وزن ۶۸ کیلوگرم)، علیرضا شریفی منش (وزن ۸۰ کیلوگرم) و بهزاد امیری (وزن ۸۰+ کیلوگرم) ملی پوشان المپیکی تکواندو هستند که تا ۱۸ شهریور زیر نظر وحید عبداللهی سرمربی تیم ملی تکواندو در بخش گیوروگی و همچنین سعید رمضانی و علیرضا درویش پور (مربیان گیوروگی) تمرینات شان را دنبال می‌کنند.

همچنین تشکیل سومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی تکواندو در بخش پومسه هم در برنامه است. مرتضی رضاصفت تنها عضو این تیم است که طی روزهای ۱۴ تا ۳۱ شهریور در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان و زیر نظر مهدی صمدیان تبار تمریناتش را دنبال خواهد کرد.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.