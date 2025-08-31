  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

پیگیری برنامه‌های آماده سازی تیم ملی تکواندو ناشنوایان برای المپیک

پیگیری برنامه‌های آماده سازی تیم ملی تکواندو ناشنوایان برای المپیک

تیم ملی تکواندو ناشنوایان که از شرکت کنندگان در بازی‌های المپیک است از روز دوشنبه تمرینات خود را در بخش گیوروگی دنبال می‌کند و طی روزهای آینده هم در بخش پومسه وارد اردو می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، تیم ملی تکواندو تا به امروز ۲ مرحله اردوی آماده سازی ویژه المپیک پشت سر گذاشته است. ملی پوشان المپیکی این تیم در بخش گیوروگی امروز (یکشنبه ۹ شهریور) وارد محل اردوی خود در کمپ تیم‌های ملی می‌شوند تا از روز دوشنبه تمرینات‌شان را در مرحله سوم آغاز کنند.

مهدی پوراسماعیل (وزن ۵۸- کیلوگرم)، وحید زینلی (وزن ۶۸ کیلوگرم)، علیرضا شریفی منش (وزن ۸۰ کیلوگرم) و بهزاد امیری (وزن ۸۰+ کیلوگرم) ملی پوشان المپیکی تکواندو هستند که تا ۱۸ شهریور زیر نظر وحید عبداللهی سرمربی تیم ملی تکواندو در بخش گیوروگی و همچنین سعید رمضانی و علیرضا درویش پور (مربیان گیوروگی) تمرینات شان را دنبال می‌کنند.

همچنین تشکیل سومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی تکواندو در بخش پومسه هم در برنامه است. مرتضی رضاصفت تنها عضو این تیم است که طی روزهای ۱۴ تا ۳۱ شهریور در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان و زیر نظر مهدی صمدیان تبار تمریناتش را دنبال خواهد کرد.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.

کد خبر 6575594
فریبا جلیل خانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها