آغار مسابقات بین المللی بدمینتون با رقابت بانوان در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از سوی هیات بدمینتون گیلان و اداره کل ورزش و جوانان این استان، دومین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون فیوچر سریز تحت عنوان جام کاسپین آغاز شد.

در این دوره از مسابقات ۷۵ بدمینتون باز از شش کشور ایران، آذربایجان، امارات، اندونزی، اتریش و قزاقستان در این دوره از رقابت‌ها حضور دارند.

همچنین این مسابقات در ۲ رده انفرادی و دوبل و در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می‌گردد.

گفتنی است، این مسابقات از صبح چهارشنبه با رقابت بانوان بدمینتون باز آغاز شده و قرار است مراسم افتتاحیه رسمی آن ساعت ۱۸ عصر امروز برگزار شود.

دومین دوره مسابقات بدمینتون بین‌المللی جام کاسپین تا ۱۵ شهریورماه در سالن ورزشی پردیس منطقه آزاد انزلی ادامه دارد و به تیم‌ها و نفرات برتر این مسابقات، جام و حکم قهرمانی اهدا می‌شود.