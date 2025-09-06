افشای رازهای موحش یک خانواده؛ «وودوو» حاصل ۸ ماه تمرین است!

میثم مظفری نویسنده و کارگردان نمایش «وودوو» که در تالار مولوی روی صحنه است درباره داستان این اثر به خبرنگار مهر گفت: «وودوو» اجرایی گروتسک درباره خانواده لوکاچ و نسبت‌ها و روابط فراواقعی اعضای آن با یکدیگر است. این اجرا در فضایی رویاگون و خواب‌زده به اتفاقاتی می‌پردازد که حول موری، پسر خانواده رخ می‌دهد. هر چه روایت پیش می‌رود، رازهای موحش و شگفتی‌آوری درباره این خانواده برای تماشاگر افشا می‌شود.

وی افزود: به پرتکرارترین سوالی که این روزها از من می‌شود جواب بدهم؛ «وودوو» یعنی چه؟ «وودوو» یک عروسک نخی است که در جادوگری استفاده می‌شود و با فرو کردن سوزن موجب طلسم می‌شود. این موضوع محدود به آئین یا منطقه خاصی هم نیست و توضیحات بیشترش را می‌توان در بروشور نمایش یا منابع دیگر مطالعه کرد.

وی درباره چگونگی شکل‌گیری ایده نمایش توضیح داد: ایده‌ها به شکل‌های مختلف به ذهن می‌رسند؛ با دیدن یک فیلم، خواندن جمله‌ای در یک کتاب یا شنیدن یک دیالوگ، من هم از یک دیالوگ شروع کردم و آن را ادامه دادم تا طی ۲ ماه تبدیل به یک نمایشنامه کامل شد. در این مسیر مشاوره‌های دوست خوبم مهران صفرخانی و علی شمس کمک بسیاری به من کردند. پس از آن با یک دوره تمرینی طولانی و گاهی طاقت‌فرسا برای بازیگران، حدود شش ماه قبل از جنگ و ۲ ماه بعد از آن کار به سرانجام رسید.

این کارگردان تئاتر درباره مضمون نمایش تأکید کرد: ترجیح می‌دهم این موضوع را به عهده مخاطب بگذارم تا برداشت شخصی خود را داشته باشد. مهم‌تر از هر چیزی برای من این است که مخاطب با تئاتر ما ارتباط برقرار کند. امیدوارم این اتفاق بیفتد، همان‌طور که در اجراهای قبلی شاهد رضایت نسبی تماشاگران بودم.

مظفری با اشاره به روند انتخاب سالن برای اجرا، عنوان کرد: از همان روز اول که تمرین را شروع کردم با خودم عهد کردم نمایش را در سالن خصوصی اجرا نکنم، چون تجربه خوبی از کار در آن سالن‌ها نداشتم. بنابراین در فراخوان تالار مولوی شرکت کردم، فیلم فرستادم و خوشبختانه با حسن نظر دوستان در مولوی پذیرفته شد.

این کارگردان طولانی بودن روند تمرین را یکی از ویژگی‌های «وودوو» دانست و اظهار کرد: شاید پروسه تمرین ما با فضای امروز تئاتر که زود به اجرا می‌رسد غیرمتعارف به نظر برسد، زیرا تمرینات ما مجموعا حدود ۸ ماه زمان برد که در ۲ بازه زمانی ۶ ماه پیش از جنگ و ۲ ماه پس از جنگ اتفاق افتاد، شرایط جامعه بی‌ثبات است و هرچه زودتر به اجرا برسید منطقی‌تر جلوه می‌کند اما برای من صرفاً اجرا رفتن مسئله نیست. دوست دارم چیزی که روی صحنه می‌آورم قبل از هر چیز مورد پسند خودم باشد و بعد به مخاطب عرضه شود. اساساً توجه به جزئیات در هر اثر به معنای احترام گذاشتن به مخاطب است. مخاطب امروز تئاتر کسی است که با وجود انواع مدیوم‌ها، تئاتر را انتخاب می‌کند و بنابراین لایق ارائه اثری باکیفیت است.

وی در پایان یادآور شد: من نمی‌توانم پیش‌داوری کنم اما نوید می‌دهم که گروه ما از صفر تا صد تمام توانش را گذاشته است؛ از طراحی صحنه و لباس تا بازی‌های تمرین‌شده. ما برای لحظه لحظه اثر فکر کردیم و وقت گذاشتیم. همچنین تلاش کردیم مخاطب امروز را در نظر بگیریم و به سلیقه و ذائقه او توجه کنیم. مجموع این تلاش‌ها، همراه با قیمت مناسب بلیت و سالن اصلی مولوی که به نظرم بهترین بلک‌باکس ایران است، ارزش این را دارد که تماشاگر نمایش «وودوو» را برای دیدن انتخاب کند.

نمایش «وودوو» به نویسندگی و کارگردانی میثم مظفری از ۱۱ شهریور اجراهای خود را در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی آغاز کرده است و تا ۲۸ شهریور روی صحنه می‌رود.

آرش رستم بیگی، محمد رستمی، پویا رجبی، هِژا محمودیان، مسعود محمدی و غزاله نیّر گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.