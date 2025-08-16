آغاز اجرای نمایش «وودوو» در تالار مولوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی پروژه، نمایش «وودوو» به کارگردانی میثم مظفری که حاصل ۸ ماه تمرین و آمادهسازی است، از اوایل شهریور در تالار مولوی اجرا میشود.
این اثر نمایشی، در سبک گروتسک و با خلق فضایی خارج از محدودیتهای زمانی و مکانی، تلاش میکند تا تجربهای متفاوت و غیرمعمول را برای علاقهمندان تئاتر رقم زند.
«وودوو» داستان پسر جوانی را روایت میکند که در رویایی عجیب، با یک عروسک طلسمشده همزادپنداری میکند. وی در خانه و خانوادهای زندگی میکند که هیچچیز در آن به روال عادی پیش نمیرود.
مظفری پیش از این نمایشهای «ژیمناستیک تکه پارهها» و «زاغ» را روی صحنه برده همچنین آخرین نمایشنامه او با عنوان «مامآرت» زمستان سال گذشته روی صحنه رفت.
در این نمایش، بازیگرانی چون آرش رستمبیگی، غزاله نیر، محمد رستمی، پویا رجبی، هژا محمودیان و مسعود محمدی ایفای نقش میکنند.
جزئیات بیشتر درباره سانسها و بلیتفروشی، در خبرهای بعدی اطلاعرسانی میشود.
