پوستر نمایش «وودوو» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «وودوو» به نویسندگی و کارگردانی میثم مظفری از ۱۱ تا ۲۸ شهریور در سالن اصلی تالار مولوی روی صحنه می‌رود.

این نمایش هر شب ساعت ۱۸:۳۰ به مدت یک ساعت میزبان مخاطبان است.

نمایش «وودوو» با نگاهی سوررئال و در فضایی نو مرزهای واقعیت و خیال را درهم می‌آمیزد.

آرش رستم بیگی، محمد رستمی، پویا رجبی، هِژا محمودیان، مسعود محمدی و غزاله نیّر در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «کدوم آدمی تو خوابش میگه من خوابم؟ وقتشه که بیدار بشی».

سایر عوامل نمایش «وودوو»عبارتند از: خانه تمرین شمس (مجری طرح)، احمد رئیسی، هانیه امیری و نگار قوام‌فر (دستیاران کارگردان)، بابک کیوانی (آهنگساز و طراح صدا)، اتابک اسدی (طراح نور)، محمدجواد شیخ (طراح صحنه)، غزاله نیّر (طراح حرکت)، هانیه امیری و محمد رستمی (طراحان آکسسوار)، فائزه طاهری (طراح لباس)، بهمن صنیعی (ساخت ماسک)، پدرام صادق‌زاده (مدیر صحنه)، سیامک سقایی (عکاس)، نرگس ذکایی (روابط عمومی و تبلیغات) و میثم مظفری (طراح پوستر).

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت نمایش «وودوو» به سایت تیوال مراجعه کنند.