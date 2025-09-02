رفع تصرف ۲۶۰ هزار مترمربع از اراضی دولتی استان مرکزی در سال جاری

حمزه فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یگان حفاظت از اراضی دولتی استان مرکزی با همکاری مراجع قضائی، اقدامات مؤثری برای صیانت از حقوق بیتالمال و مقابله با زمینخواری انجام داده است.
وی افزود: در پنج ماهه سال جاری، یگان حفاظت از اراضی دولتی موفق به آزادسازی ۱۷۳ هزار و ۹۰۰ مترمربع از اراضی دولتی از طریق اجرای احکام قضائی شده است که ارزش آن بالغ بر یک هزار و ۷۹ میلیارد ریال برآورد میشود.
فضلی تصریح کرد: یگان حفاظت همچنین با اقدام فوری، ۸۷ هزار مترمربع از اراضی دولتی را به ارزش بیش از یک هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال رفع تصرف کرده است.
وی ادامه داد: این اقدامات نشاندهنده عزم جدی در مقابله با تصرفات لحظهای و جلوگیری از تثبیت تخلفات است.
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی تاکید کرد: از نظر ارزش ریالی، شهرستان ساوه با حدود ۲ هزار و ۳۹ میلیارد ریال و از نظر مساحت، شهرستان خنداب با رفع تصرف ۱۰۰ هزار مترمربع، در جایگاه نخست استان مرکزی قرار دارند.
وی افزود: یگان حفاظت از اراضی دولتی استان مرکزی با همکاری دستگاه قضائی، با رویکردی مستمر و قاطع به مقابله با پدیده زمینخواری ادامه داده و بر صیانت از حقوق بیتالمال تأکید دارد.
