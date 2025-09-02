عامل تیراندازی در رامیان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن شیخی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در سطح حوزه استحفاظی شهرستان رامیان و با توجه به حساسیت موضوع مراتب به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۳ تاتار علیا شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی و فنی ماموران، مخفیگاه متهم شناسایی شد؛ این متهم پس از هماهنگی با مرجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

جانشین انتظامی رامیان با اشاره به اینکه متهم علت و انگیزه خود را اختلافات شخصی با شاکی عنوان کرده، گفت: حضور مقتدرانه پلیس در شهرستان رضایتمندی مردم و مسئولان را بدنبال داشته است.