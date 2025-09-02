  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۰

کشف ۱۴۶ درصدی سرقت در کهگیلویه

دهدشت-فرمانده انتظامی کهگیلویه از کشف ۱۴۶ درصدی سرقت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد موسوی از افزایش ۱۴۶ درصدی کشف انواع سرقت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: ۳۲ فقره انواع سرقت در هفته اول شهریور در این شهرستان کشف شد.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان کهگیلویه به منظور کاهش سرقت‌ها، با تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت و فعال کردن اکیپ‌های گشتی محسوس و نا محسوس موفق به دستگیری ۷ سارق در یک هفته گذشته شدند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه ادامه داد: این مسئله در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۱۴۶ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین در راستای برقراری امنیت، با مشارکت و همراهی شهروندان با پلیس، در این هفته ۳۲ فقره انواع سرقت از جمله کابل برق، منزل، قطعات خودرو، سرقت احشام و لوازم و مشاعات ساختمانی در سطح شهرستان کشف شد.

سرهنگ موسوی اضافه کرد: شهروندان باید هشدارها و آموزش‌های پلیس را جدی بگیرند و برای جلوگیری از وقوع سرقت، از تدابیر ایمنی استفاده کنند.

کد خبر 6577867

برچسب‌ها

