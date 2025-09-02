کشف ۱۴۶ درصدی سرقت در کهگیلویه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد موسوی از افزایش ۱۴۶ درصدی کشف انواع سرقت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: ۳۲ فقره انواع سرقت در هفته اول شهریور در این شهرستان کشف شد.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان کهگیلویه به منظور کاهش سرقت‌ها، با تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت و فعال کردن اکیپ‌های گشتی محسوس و نا محسوس موفق به دستگیری ۷ سارق در یک هفته گذشته شدند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه ادامه داد: این مسئله در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۱۴۶ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین در راستای برقراری امنیت، با مشارکت و همراهی شهروندان با پلیس، در این هفته ۳۲ فقره انواع سرقت از جمله کابل برق، منزل، قطعات خودرو، سرقت احشام و لوازم و مشاعات ساختمانی در سطح شهرستان کشف شد.

سرهنگ موسوی اضافه کرد: شهروندان باید هشدارها و آموزش‌های پلیس را جدی بگیرند و برای جلوگیری از وقوع سرقت، از تدابیر ایمنی استفاده کنند.