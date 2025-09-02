دستگیری قاتل در کمتر از ۲ ساعت در گنبدکاووس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی اظهار کرد: در پی اعلام خبری به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری منجر به قتل مرد ۵۲ ساله، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان گنبدکاووس گفت: مأموران پس از اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی توانستند قاتل ۴۰ ساله را شناسایی و در کمتر از دو ساعت دستگیر کنند که متهم به بزه ارتکابی با انگیزه اختلافات شخصی اعتراف کرد و پرونده مقدماتی در این راستا تشکیل و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

صادقی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد.