به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب غروب سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی دامغان با بیان اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: بلافاصله اکیپ کارآگاهان تشکل شد.

وی با بیان اینکه پلیس همه تلاش خود را برای شناسایی سارق یا سارقان به کار بست، افزود: پلیس توانست رد پای سارق را شناسایی کند.

فرمانده انتظامی دامغان ادامه داد: پلیس در گشت زنی شبانه نامحسوس توانست سارق را طی عملیات غافلگیرانه دستگیر کند.

عرب از اعتراف متهم به انجام ۳۶ فقره سرقت خبر داد و تصریح کرد: تحقیقات از سارق برای انجام سرقت‌های دیگر همچنان ادامه دار است.

وی با بیان اینکه امنیت خط قرمز پلیس است، افزود: در این خصوص برای تأمین امنیت پلیس دامغان از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهد کرد.