فعالیت پراکنده سامانه بارشی تا جمعه در اردبیل و سواحل جنوبی خزر

سازمان هواشناسی اعلام کرد از امروز تا جمعه در اردبیل و سواحل جنوبی دریایخزر سامانه بارشی به صورت پراکنده فعال است.
