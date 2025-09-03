دریافت 6 MB
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۳

فعالیت پراکنده سامانه بارشی تا جمعه در اردبیل و سواحل جنوبی خزر

سازمان هواشناسی اعلام کرد از امروز تا جمعه در اردبیل و سواحل جنوبی دریای‌خزر سامانه بارشی به صورت پراکنده فعال است.

