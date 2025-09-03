به گزارش خبرگزاری مهر، طبق بررسی نقشههای پیشیابی، آسمان استان یزد تا ظهر امروز صاف و پایدار خواهد بود. از بعدازظهر، افزایش ابر، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در مناطق مستعد آغاز میشود.
همچنین در ساعت ۷:۳۰ صبح امروز، دمای شهر یزد حدود ۲۶ درجه سانتیگراد ثبت شده است و پیشبینی میشود دمای ظهر تا ۳۹ درجه افزایش یابد، گرمترین نقطه استان در مناطق شرقی (بافق، بهاباد) با دمای ۴۱ درجه و خنکترین نقطه استان مناطق غربی یزد (تفت، ندوشن) با دمای شبانه تا ۱۴ درجه پیشبینیشده است.
بر همین اساس در مناطق شمالی استان (اردکان، میبد) صاف تا ظهر امروز و برای عصر وزش باد شدید و احتمال گردوخاک در جادهها و برای مناطق جنوبی (خاتم، مروست) آسمانی نیمهابری، وزش باد متوسط کاهش نسبی دما شبانه و برای مناطق شرقی استان (بافق، بهاباد) آسمانی صاف تا عصر، سپس وزش باد شدید به همراه خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی پیشبینی میشود.
برای مناطق غربی استان (تفت، ندوشن) خنکترین منطقه در ۲۴ ساعت آینده، افزایش ابر عصرگاهی و وزش باد ملایم و برای مرکز (شهر یزد) آسمانی صاف تا ظهر امروز و وزش باد عصرگاهی و کاهش کیفیت هوا برای گروههای حساس دور از انتظار نخواهد بود.
