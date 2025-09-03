مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی تا روز شنبه هفته آینده در طول روز آسمان صاف خواهد بود و از ساعات بعدازظهر و شب، شرایط ناپایداری به‌صورت افزایش ابر و وزش باد با سرعت بیشتر رخ می‌دهد.

وی افزود: در روزهای پنجشنبه و جمعه، احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده در مناطق مستعد استان وجود دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت آینده دمای هوا در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه و کمینه دمای کلانشهر اصفهان در ساعات پیش رو بین ۳۷ و ۱۸ درجه سلسیوس در نوسان است.

به گفته وی، خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۹ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان در این مدت خواهند بود.