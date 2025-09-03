دومین کاروان تجهیزات آموزشی راهی مدارس خراسان جنوبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز دومین کاروان تجهیزات آموزشی شامل البسه، لوازمالتحریر، میز و نیمکت و لوازم اداری به شهرستانهای خراسان جنوبی ارسال شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: این تجهیزات از محل اعتبارات عشایری، فنی و حرفهای، تربیت بدنی و خوابگاهی تأمین شده و در راستای اجرای پروژه مهر و با اولویت مناطق کمبرخوردار در زمینه ایجاد عدالت آموزشی تدارک دیده شده است.
اعتبار ۸۹ میلیارد ریالی برای تجهیزات آموزشی
مرتضوی افزود: این تجهیزات با اعتباری بالغ بر ۸۹ میلیارد ریال خریداری و برای توزیع به مناطق سیزدهگانه آموزش و پرورش استان ارسال شده است.
وی گفت: همچنین مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال دیگر طی چند روز آینده به حساب مدارس شبانهروزی استان واریز خواهد شد تا این مدارس آمادگی کامل برای بازگشایی سال تحصیلی جدید داشته باشند.
اولویت با مناطق مرزی و عشایری
مرتضوی با بیان اینکه توزیع تجهیزات با اولویت مدارس مناطق محروم، عشایری و مرزی انجام میشود، افزود: این مدارس نسبت به سایر مدارس استان از امکانات کمتری برخوردارند و این اقدام در راستای تحقق برنامههای دولت چهاردهم برای ارتقای کیفیت، عدالت آموزشی و ایجاد فرصتهای برابر تحصیلی برای دانشآموزان استان است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به گستردگی مدارس تحت پوشش، بیان کرد: این تجهیزات در مجموع به حدود ۶۰۰ مدرسه محروم و عشایری اختصاص مییابد.
