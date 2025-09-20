توزیع تجهیزات آموزشی و ورزشی بین مدارس خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی امروز (شنبه) در آیین اعزام همزمان کاروانهای تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی به مدارس استان اظهار داشت: امروز سومین و چهارمین کاروان توزیع تجهیزات آموزشی و ورزشی به مدارس خراسان جنوبی اعزام میشود.
وی تصریح کرد: کاروان سوم شامل تجهیزات ورزشی و بخشی از اقلام مورد نیاز مدارس عشایری است که توسط معاونت سلامت ادارهکل آموزش و پرورش استان به مدارس مربوطه ارسال خواهد شد.
مرتضوی خاطرنشان کرد: چهارمین کاروان نیز توسط ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ویژه مدارس تازهتأسیس آماده شده است که در راستای اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی و با مشارکت مردم به مدارس خراسان جنوبی ارسال میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: بیش از ۱۰۰ فضای آموزشی در این راستا در استان ساخته میشود و تا پایان سال، کاروانهای دیگری از تجهیزات بین مدارس توزیع خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای طرح کیفیتبخشی به آموزش در کشور افزود: مدرسان استان در این طرح در دورههای آموزشی ملی شرکت کردهاند و پس از آن، دورههای مورد نیاز را برای مدیران، معاونان و دبیران خراسان جنوبی برگزار کردهاند تا مهر آرام و بدون دغدغهای برای دانشآموزان و خانوادههای آنان رقم بخورد.
