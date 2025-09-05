به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ادارهکل بهزیستی استان گلستان با راهاندازی پویش «همه حاضر»، گامی بزرگ در جهت تأمین لوازمالتحریر برای دانشآموزان نیازمند برداشت. این پویش با هدف کمک به خانوادههای کمبرخوردار و تأمین ملزومات آموزشی کودکان تا تاریخ ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.
محمد شایسته در این خصوص گفت: اکنون به همت مردم نیکوکار، توانستهایم بخشی از ملزومات آموزشی دانشآموزان تحت پوشش را تأمین کنیم. ما باور داریم که آموزش، حق همه کودکان است و هیچکدام از آنها نباید بهخاطر مشکلات مالی از این حق محروم شوند.
همدلی برای آیندهای روشنتر
شایسته با اشاره به مأموریت اصلی بهزیستی در حمایت از کودکان نیازمند افزود: این طرح فرصتی است برای همدلی مردم و کمک به کودکان نیازمند. با مشارکت مردم، میتوانیم فشار هزینههای خانوادههای کمبرخوردار را کاهش داده و شرایط مناسبی برای شروع سال تحصیلی جدید فراهم کنیم.
وی ادامه داد: مردم نیکوکار میتوانند با واریز کمکهای نقدی و یا مراجعه به درگاه اینترنتی در این پویش مشارکت کنند.
هیچ دانشآموزی بدون کیف و دفتر نمیماند
معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی گلستان تاکید کرد: مشارکت در این پویش میتواند به آیندهای روشنتر برای دانشآموزان نیازمند کمک کند. وقتی همه حاضر باشند، هیچ دفتری خالی نمیماند و هیچ کودکی به دلیل نداشتن کیف و لوازمالتحریر از کلاس درس جا نمیماند.
وی خاطرنشان کرد: پویش «همه حاضر» در حالی در گلستان راهاندازی شده که پیشبینی میشود با مشارکت مردمی، کمکهای قابل توجهی برای تأمین لوازمالتحریر دانشآموزان نیازمند جمعآوری شود. این پویش تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.
