اولین رویداد ملی شتاب دهنده «توربو فروش» در شاهرود آغاز به کار کرد

ابوطالب جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به همت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، اولین رویداد ملی توربو فروش صبح امروز شنبه در شاهرود آغاز به کار کرد، ابراز داشت: این رویداد کاملاً رایگان و جنبه کمک به کسب و کارها را دارد.

وی با بیان اینکه دارندگان کسب و کارهای خرد و علاقه مندان به برنامه‌های توانمندسازی شغلی مخاطبان این رویداد استارتاپی هستند، افزود: توانمندسازی شغلی محور اصلی این رویداد است.

فرماندار شاهرود با بیان اینکه مرکز برادران فنی و حرفه‌ای شهرستان میزبان این رویداد است، گفت: در این رویداد که از تجارب اساتید دانشگاه و مالکان برندهای معروف استفاده خواهد شد تا راه‌های شبکه سازی و ارتباطی با برندهای معروف و تجارت‌های الکترونیک را آموزش دهند.

جلالی با بیان اینکه این رویداد لحظاتی قبل در سالن آمفی تئاتر مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای برادران شاهرود آغاز به کار کرده است، ابراز کرد: حضور عموم مردم و کسب و کارها در این ر.ویداد به میزبانی فنی و حرفه‌ای برادران شاهرود، رایگان و امکان پذیر است.