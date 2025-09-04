به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ادارهکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، مهدی مرتضوی با اشاره به اینکه بر اساس اطلاعات اولیه و خوداظهاری دانشآموزان، تاکنون ۱۴ نفر از داوطلبان استان موفق به کسب رتبههای زیر ۱۰۰ کشوری شدهاند، اظهار کرد: از این تعداد، ۹ نفر از شهرستان بیرجند در رشتههای علوم انسانی، ریاضی فیزیک، هنر و زبان، ۳ نفر از شهرستان فردوس در رشتههای علوم تجربی و ریاضی فیزیک و ۲ نفر از شهرستان بشرویه در رشتههای علوم تجربی و زبان حائز رتبه برتر شدهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین ۱۷ نفر از دانشآموزان استان موفق به کسب رتبههای زیر ۱۰۰ منطقهای شدهاند که شامل ۷ نفر از شهرستان فردوس، ۳ نفر از شهرستان طبس و ۷ نفر از شهرستان قائنات است.
مرتضوی بیان کرد: در مجموع تاکنون ۳۱ دانشآموز خراسان جنوبی موفق به کسب رتبههای زیر ۱۰۰ کشوری و منطقهای شدهاند.
وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و علمی خراسان جنوبی بیان کرد: این استان همواره بهعنوان یکی از کانونهای مهم تربیت اندیشمندان و فرهیختگان در کشور شناخته شده است و موفقیتهای امروز نیز امتداد همان میراث فرهنگی و علمی غنی است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه خراسان جنوبی در امتحانات نهایی جزو دو استان برتر کشور از نظر معدل دانشآموزان بوده است، امیدواریم با برنامهریزیهای هدفمند در سالهای آتی بتوانیم جایگاه بهتری در کنکور سراسری کسب کنیم.
وی در پایان یادآور شد: آمار اعلامشده بر اساس خوداظهاری دانشآموزان جمعآوری شده و هنوز به صورت رسمی از سوی سازمان سنجش کشور منتشر نشده است. با اعلام نتایج نهایی، پیشبینی میشود تعداد رتبههای برتر استان افزایش یابد.
