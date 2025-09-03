شرکت زیرساخت با تجهیزات بومی در برابر حملات سایبری مقاومت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت به ریاست احسان چیتساز معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور بهزاد اکبری، معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و همچنین نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجمع برگزار شد.
در این نشست، چیتساز ضمن قدردانی از فعالیتهای صورت گرفته و عملکرد مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت، بر لزوم برنامهریزی برای متنوعسازی منابع درآمدی و افزایش بازدهی مالی تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت در پشتیبانی از شبکه ملی اطلاعات و خدمات حیاتی کشور تصریح کرد: این شرکت باید علاوه بر تمرکز بر توسعه فنی و زیرساختی، مدلهای نوین درآمدی و مشارکت فعال با بخش خصوصی را بهعنوان یک اولویت کلیدی در دستور کار قرار دهد.
نایب رئیس مجمع عمومی همچنین با تأکید بر ضرورت تحول در مدلهای درآمدی شرکت اظهار داشت: تحقق توسعه پایدار و افزایش بازدهی مالی، صرفاً از طریق تحول در مدلهای کسبوکار شرکت امکانپذیر خواهد بود؛ تحولی که شرکت را از یک ارائهدهنده خدمات ارتباطی در لایه هسته، به یک فراهمکننده زیرساختهای دیجیتال تبدیل مینماید. این مسیر، مستلزم بهرهگیری از منابع نوین، توسعه سرویسهای نوین ارتباطی و فناوری اطلاعات، و مشارکت مؤثر بخش خصوصی است. ایشان همچنین بر لزوم حرکت بهسوی تحول دیجیتال تأکید نمودند؛ تحولی که نیازمند بازنگری در ساختارهای سنتی، بهرهبرداری از فناوریهای نوظهور، و ایجاد زیرساختهای هوشمند جهت پاسخگویی به نیازهای آینده صنعت ارتباطات کشور خواهد بود.
سپس بهزاد اکبری، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۳ ارائه کرد و با اشاره به اقدامات انجامشده در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: همکاران شرکت بهصورت شبانهروزی با بهرهگیری از تجهیزات بومی، کیفیت شبکه را پایش و در برابر حملات سایبری مقاومت کردند تا شبکه ارتباطی کشور بدون اختلال پایدار بماند.
وی همچنین توسعه زیست بوم دیجیتال کشور را هدف راهبردی شرکت دانست و خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند سرمایهگذاری اساسی است که میتوان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی آن را دنبال کرد.
در این جلسه پس از قرائت گزارش صورتهای مالی سال منتهی به دوره ۲۹/۱۲/۱۴۰۳ توسط نمایندگان سازمان حسابرسی، و بحث و تبادل نظر اعضا پیرامون بندهای آن، گزارش مذکور توسط اعضای مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد هیئت مدیره اقدامات لازم را برای اجرای مصوبات در دستور کار قرار دهد.
