به گزارش خبرنگار مهر، صادق خانی علی‌اکبری بعد از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از روند اجرای پروژه‌های اقتصاد دیجیتال در کرمانشاه گفت: صندوق پژوهش و فناوری صنعت ارتباطات کشور با سرمایه اولیه بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال در این استان در حال شکل‌گیری است.

وی افزود: این صندوق می‌تواند زمینه‌ساز فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه کسب‌وکارهای فناورانه، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی باشد و نقش مهمی در ارتقای ظرفیت‌های علمی و اقتصادی کشور ایفا کند.

خانی علی‌اکبری ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و قرار گرفتن پروژه سرزمین اقتصاد دیجیتال در ردیف طرح‌های ملی، مسیر جدیدی برای رشد ارتباطات و فناوری‌های نوین در کرمانشاه باز کرده است.

وی تاکید کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر توسعه ارتباطات پیشرفته، به ایجاد اشتغال نوین، تقویت زیست‌بوم نوآوری و افزایش سهم کشور در اقتصاد دیجیتال منجر خواهد شد.