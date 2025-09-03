  1. استانها
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۵۶

۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۵۶

راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری ارتباطات در کرمانشاه

راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری ارتباطات در کرمانشاه

کرمانشاه- مشاور عالی معاونت فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران خبر داد: صندوق پژوهش و فناوری ارتباطات با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریالی در کرمانشاه آغاز به کار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خانی علی‌اکبری بعد از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از روند اجرای پروژه‌های اقتصاد دیجیتال در کرمانشاه گفت: صندوق پژوهش و فناوری صنعت ارتباطات کشور با سرمایه اولیه بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال در این استان در حال شکل‌گیری است.

وی افزود: این صندوق می‌تواند زمینه‌ساز فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه کسب‌وکارهای فناورانه، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی باشد و نقش مهمی در ارتقای ظرفیت‌های علمی و اقتصادی کشور ایفا کند.

خانی علی‌اکبری ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و قرار گرفتن پروژه سرزمین اقتصاد دیجیتال در ردیف طرح‌های ملی، مسیر جدیدی برای رشد ارتباطات و فناوری‌های نوین در کرمانشاه باز کرده است.

وی تاکید کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر توسعه ارتباطات پیشرفته، به ایجاد اشتغال نوین، تقویت زیست‌بوم نوآوری و افزایش سهم کشور در اقتصاد دیجیتال منجر خواهد شد.

