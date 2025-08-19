به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین گزارش تحلیلی و آماری از حملات منع خدمت توزیع شده DDOS علیه زیرساختهای کشور در بهار ۱۴۰۴ منتشر شده است که نشان میدهد در دوره بهار ۱۴۰۴ روزانه به طور میانگین ۲.۳۱۳ حمله انجام شده است و در مجموع با ۲۱۵،۱۵۴ حمله، مقابله گردیده است و حجم حملات به طور میانگین در این سه ماه اول سال ۱۴۰۴ ،۱۰.۷۳ گیگابیت در ثانیه است.
همانطور که این گزارش نشان میدهد بیش از ۸۹.۱۵ درصد از حملات در راستای محروم سازی مردم از دریافت خدمات مورد نیازشان بوده که با تلاش متخصصین کشور حملات با موفقیت کامل دفع شده است.
که در مقابله به حملات به سرویسهای برخط عمومی در مدت حدود ۲ ساعت و همچنین در مقابله با حملات به درگاههای ارائه دهنده خدمات دولتی در حدود ۱ ساعت موفق شدهاند.
همچنین این گزارش نشان میدهد که بالاترین مدت زمان حمله در دوره بهار به ۲ روز و۱۶ ساعت و ۱۵ دقیقه بر میگردد و میانگین مدت زمان حملات ۳ دقیقه و ۱۳ ثانیه است که بیشینه ترافیک مقابله گردیده ۳۶۷.۰۸ است.
در بخشی از این گزارش به تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده از سامانه تشخیص و مقابله با حملات منع خدمت توزیع شده شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای ارائه گزارش تطبیقی از وضعیت حملات مذکور در دوره بهار را خواهیم داشت به این ترتیب که نشان داده میشود ۱۲۰ مقصد بیش از ۲۵۰ مرتبه مورد حمله قرار گرفته است و ۶ حمله بیش از ۱ روز به طول انجامیده است.
این گزارش نشان میدهد که در فصل بهار ۱۴۰۴ ،۲۱۵.۱۵۴ حمله به ۹۵۱۹ مقصد صورت پذیرفته است و بیش از ۵.۳۲۹.۵۶۱ مقصد تحت محافظت قرار گرفتهاند.
همانطور که طبقه بندی مقاصد تحت حمله نشان میدهد بیشترین حملات به درگاههای برخط خدمات عمومی با ۲۹.۱۹ درصد و کمترین حملات به خبرگزاریها و سایر صنایع مربوط میشود.
طبقه بندی مقاصد تحت حمله نشان میدهد که بعد از حمله در گاههای عمومی، ۲۷.۰۷ درصد حمله به درگاههای دولتی شده است و همچنین همانطور که این گزارش نشان میدهد ۱۱.۱۳ درصد حمله به کسب و کارهای اینترنتی و ۸.۶۰ درصد حملات به شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت و ۷.۴۸ درصد حمله به شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت سیار بر میگردد.
بر اساس گزارش تحلیلی وآماری شرکت ارتباطات زیر ساخت برای بهار ۱۴۰۴، بیش از ۸۲.۶ درصد حملات تنها از ۱۰ کشو صوت پذیرفته است که مجارستان با ۲۳.۸۱ درصد بالاترین حمله و برزیل با ۱.۳۲ درصد کمترین حمله را به کشور ما داشتهاند.
