کسب رتبه اول شرکت زیرساخت در جشنواره شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیر ساخت؛ مهدی قیومی مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت ارتباطات زیرساخت از کسب رتبه اول شرکت ارتباطات زیرساخت در بین شرکتها و سازمانهای وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بیستمین جشنواره شهید رجایی خبر داد.
وی با بیان اینکه ما هرساله در جشنواره شهید رجایی که با حضور رئیس جمهوری برگزار میشود حضور فعال داریم افزود: در این جشنواره نتایج ارزیابی عملکرد دستگاهها اعلام میشود و امسال به لطف خدا و مساعدتهای بی دریغ آقای اکبری مدیرعامل شرکت، رتبه اول را در بین دستگاههای وابسته به وزارت ارتباطات کسب کردهایم.
قیومی با بیان اینکه در این جشنواره عملکرد دستگاهها بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی سنجیده میشود، ادامه داد: امسال در هردو بخش شاخصهای عمومی و اختصاصی رتبه اول را کسب کردهایم که امتیاز شرکت در شاخصهای اختصاصی ۸۳۱.۷۴ و در شاخصهای عمومی ۸۱۰.۲۷ بود که در مجموع شرکت ارتباطات زیرساخت با مجموع امتیاز ۱۶۴۲.۰۱ از ۲۰۰۰ امتیاز، توانست رتبه اول را کسب کند.
وی ادامه داد: این ارزیابی بر اساس ۸ محور، ۳۸ شاخص و ۱۰۹ سنجه در حوزه شاخصهای عمومی و همچنین ۱۰ شاخص اختصاصی انجام و نتایج آن در سامانه دولت سنج بارگذاری شده است.
مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد، کسب رتبه اول در جشنواره شهید رجایی را مرهون تلاشها ی همه همکاران و مدیران شرکت دانست و از همه تلاشگران شرکت ارتباطات زیرساخت تشکر کرد.
قیومی تصریح کرد: بیستمین جشنواره شهید رجایی هفته گذشته با حضور دکتر پزشکیان رئیس جمهوری، در سالن اجلاس سران برگزار شد و شرکت ارتباطات زیرساخت توانست ضمن کسب مقام نخست در بین شرکتهای وابسته به وزارت ارتباطات، عملکرد سال گذشته خود را به طور قابل توجهی ارتقا دهد.
