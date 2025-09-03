به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، محمدرضا جولایی (سهشنبه، ۱۱ شهریور) در نشست پروژههای راهبردی مجتمع گاز پارس جنوبی با تأکید بر اهمیت تولید پایدار گاز در فصل سرد سال، اقدامهای اصلی پالایشگاههای پارس جنوبی را شامل بررسیهای دقیق فنی، بهینهسازی عملکرد واحدها، ارتقای تجهیزات و آموزش نیروی انسانی دانست و اظهار کرد: این تدابیر سبب حفظ پایداری و کارایی فرآیندهای تولید در شرایط سخت زمستان به بهترین شکل میشود.
وی با بیان اینکه انجام تعمیرات اساسی با کیفیت مطلوب در پالایشگاهها نقش کلیدی در افزایش ایمنی، دوام تجهیزات و جلوگیری از هرگونه وقفه ناخواسته در تولید ایفا میکند، بیان کرد: مجموعه این برنامهها بیانگر تعهد مستمر مدیران و کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی به تأمین پایدار و مطمئن انرژی کشور در فصلهای حساس سال است.
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران با اشاره به توسعه فناوریهای نوین و بهرهگیری از نوآوریهای پیشرفته در پالایشگاهها گفت: هدف این رویکرد افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت تولید است که با جدیت دنبال میشود.
