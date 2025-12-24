جهش تولید گاز در پالایشگاه سوم پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، محمد شفیع موذنی با بیان اینکه بیش از ۱۳ میلیارد و ۷۹۸ میلیون مترمکعب استاندارد گاز شیرین در پالایشگاه سوم تولید و در ۹ ماه گذشته به شبکه سراسری تزریق شده است، اظهار کرد: این رقم، رکوردی تازه در عملکرد عملیاتی این پالایشگاه به‌شمار می‌رود.

وی با تأکید بر نقش کلیدی سرمایه انسانی متخصص در تحقق این دستاورد افزود: اتکا به دانش فنی کارکنان، بهبود مستمر فرآیندهای عملیاتی، برنامه‌ریزی دقیق در حوزه تعمیرات و نگهداشت و بهره‌گیری از رویکردهای نوآورانه، زمینه‌ساز دستیابی به این رکورد مهم شده است.

مدیر پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی در تشریح عملکرد این مجموعه در تولید محصولات جانبی گفت: بیش از ۹۶ هزار تن اتان، ۴۶۶ هزار تن پروپان و ۳۰۵ هزار تن بوتان در ۹ ماه ۱۴۰۴ در این پالایشگاه تولید شده است که این محصولات نقش مؤثری در تکمیل زنجیره ارزش صنعت گاز، توسعه صنایع پایین‌دستی و افزایش ارزآوری برای کشور ایفا می‌کنند.

موذنی با اشاره به سیاست‌های حمایتی از تولید داخل تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد نیازهای پالایشگاه سوم از طریق تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین می‌شود و در ۹ ماه امسال بیش از ۹۰ درصد کالاهای کلیدی مصرفی پالایشگاه با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی کشور فراهم شده است.

وی این رویکرد را گامی اساسی در مسیر کاهش وابستگی، افزایش تاب‌آوری صنعت گاز و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: بیش از ۵۹ هزار تن گوگرد دانه‌بندی‌شده در ۹ ماه امسال تولید شده و این محصول افزون بر ارزش اقتصادی، نشان‌دهنده عملکرد مطلوب پالایشگاه در مدیریت فرآیندهای زیست‌محیطی و تبدیل آلاینده‌ها به محصولات قابل استفاده است.