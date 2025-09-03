دریافت 6 MB کد خبر 6578973 https://mehrnews.com/x38W6M ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۲ کد خبر 6578973 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۲ واکنش زاکانی به خبر ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی توسط شهرداری تهران زاکانی شهردار تهران در جمع خبرنگاران گفت: وظیفه شهرداری ساختن نیست ما فقط مجوز می دهیم. کپی شد مطالب مرتبط زاکانی: ۹۶ درصد از واحدهای آسیبدیده در جنگ ۱۲ روزه تعیین تکلیف شد زاکانی: تسهیلگری برای ساخت مسکن در اولویت شهرداری قرار دارد حاشیه جلسه هیئت دولت برچسبها علیرضا زاکانی شهردار تهران ساخت و ساز
