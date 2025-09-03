دریافت 6 MB
کد خبر 6578973
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۲

واکنش زاکانی به خبر ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی توسط شهرداری تهران

زاکانی شهردار تهران در جمع خبرنگاران گفت: وظیفه شهرداری ساختن نیست ما فقط مجوز می دهیم.

