زاکانی: تسهیلگری برای ساخت مسکن در اولویت شهرداری قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره ساخت مسکن گفت: ما قول اعطای مجوز ساخت مسکن را دادیم. وظیفه شهرداری ساخت مسکن نیست، بلکه کارسازی برای آن است.
وی ادامه داد: بزرگترین اقدام شهرداری در این زمینه، تسهیلگری برای ساخت مسکن است تا رونق ساخت و سازها افزایش یابد. خوشبختانه، ما در این راستا اقدامات لازم را انجام دادهایم.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که موضوع مسکن یکی از چالشهای اصلی شهر تهران به شمار میرود و شهرداری به دنبال راهکارهایی برای تسهیل روند ساخت و ساز است.
