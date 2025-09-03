به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی که امروز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد، با بیان اینکه شهرداری با خانواده ۱۰۰ هزار نفری در خدمت شهروندان است، اظهار کرد: چهار سال و یک روز است که در شهرداری هستیم. حتماً عمر خدمتی کارکنان بیش از آن چیزی است که بنده در خدمت شهروندان پایتخت هستم.

وی افزود: امروز خانواده شهرداری طی ده‌ها سال خدمت به محل اتکای شهروندان برای ایجاد رفاه و آسایش، آرامش، پیشرفت، آبادانی، تغییر و تحول تبدیل شده است. کسانی هم که باور نداشتند امروز باور می‌کنند که این خانواده بزرگ چه خدماتی را ارائه می‌کند.

زاکانی با بیان اینکه برای تلاش جهت بازسازی خانه‌های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه دست تک تک شما کارکنان را می‌بوسم، خاطرنشان کرد: یکی از مسئولین کشور در جلسه روز گذشته‌ای که با وی داشتم، گفت زمان اعلام مسئولیت بازسازی جنگ از سوی شهرداری ترسیدم اما امروز می بی نم که کار به مقصد نزدیک شده و عملاً بار از دوش مردم برداشته شده است. قطعاً این با تلاش شما کارکنان انجام شده است.

وی افزود: از ۸ هزار و ۴۳۶ واحد آسیب دیده ۹۶ درصد تعیین تکلیف شده است. به طوری که در بخش آسیب خرد و جزئی ۹۹ درصد کار خاتمه پیدا کرده و در بخش آسیب متوسط ۹۶ درصد کار انجام شده و یا در حال انجام است. در بخش مقاوم سازی نیز ۸۸ درصد و در موضوع نوسازی هم ۷۰ درصد و در اجاره موقت ۹۱ درصد تعیین تکلیف شده است.