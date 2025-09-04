کامیار جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی ویژه دانشآموزان ممتاز تحت حمایت این نهاد در روزهای یازدهم و دوازدهم شهریورماه برگزار شد. این برنامه با محوریت آمادهسازی علمی و روانی دانشآموزان برای کنکور ۱۴۰۵ و به منظور آغاز یک دوره یکساله برنامهریزی آموزشی در مجتمع امام حسن مجتبی (ع) اجرا گردید.
وی با اشاره به نحوه برگزاری این برنامه افزود: این اردو با همکاری تیم مجرب مؤسسه «راه دانش» برگزار شد و در کنار سنجش سطح علمی دانشآموزان، نشستهای انگیزشی و کارگاههای تقویت اعتماد به نفس نیز برگزار گردید. به گفته جمشیدی، مشاوران ارشد آموزشی در این دو روز نکات مهمی درباره ورود به سال پایانی تحصیل، مدیریت زمان و آمادهسازی برای کنکور ارائه کردند.
معاون فرهنگی کمیته امداد کرمانشاه با بیان اینکه توجه به نیازهای آموزشی و روحی دانشآموزان یکی از اهداف اصلی این اردو بود، گفت: در حاشیه این برنامه پکهای تحصیلی ویژهای به تمامی شرکتکنندگان اهدا شد. همچنین بیش از ۲۰۰ میلیون تومان برای برگزاری این اردو هزینه شده است که اعتبار آن از محل منابع دولتی تأمین گردید.
جمشیدی در ادامه با اشاره به برنامههای گسترده فرهنگی و آموزشی کمیته امداد در تابستان امسال خاطرنشان کرد: در راستای غنیسازی اوقات فراغت، از ابتدای تابستان تا پایان شهریورماه بیش از ۶ هزار نفر از مددجویان و فرزندان تحت حمایت در کانونهای تابستانی و اردوهای دروناستانی و کشوری شرکت کردهاند.
وی تأکید کرد: حمایت همهجانبه از دانشآموزان تحت پوشش و فراهم کردن زمینههای موفقیت آنان در کنکور و سایر عرصههای تحصیلی از مهمترین اهداف کمیته امداد است و این اردوها میتواند نقشی جدی در ارتقای سطح علمی و ایجاد انگیزه در آیندهسازان کشور ایفا کند.
