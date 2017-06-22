کامیار جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری برنامه‌های اوقات فراغت برای مددجویان کرمانشاهی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه خبر داد و گفت: کمیته امداد امسال نیز همانند سال های گذشته با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت مددجویان برنامه‌های فرهنگی تابستانه برگزار می‌کند.

وی افزود: برنامه‌های کانون‌های فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه از ابتدای تیر ماه آغاز و تا اواسط شهریورماه ادامه خواهد داشت.

جمشیدی خاطرنشان کرد: ۱۸ کانون دائم و موقت در استان طی تابستان پیش رو با اجرای برنامه های غنی سازی اوقات فراغت میزبان مددجویان تحت حمایت کمیته امداد است.

وی تصریح کرد: طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته پیش بینی می شود در تابستان امسال اوقات فراغت بیش از چهار هزار مددجو تحت حمایت کمیته امداد استان بهینه سازی شود.

به گفته معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه، برنامه‌هایی همچون آموزش قرآن مجید، احکام، اخلاق اسلامی، سبک زندگی سالم، تصحیح نماز، حرفه آموزی، برنامه های ورزشی، هنر، مسابقات فرهنگی و اعزام مددجویان به اردوهای گردشگری از اصلی ترین برنامه‌هایی است که به منظور غنی سازی اوقات فراغت مددجویان در کانون‌های تابستانه این نهاد به اجرا در می آید.

وی یادآور شد: دانش آموزان، نوجوانان، دانشجویان، مادران و دختران بازمانده از تحصیل و ازدواج از مخاطبین اصلی برنامه های فرهنگی کانون های تربیتی کمیته امداد هستند.

جمشیدی با تاکید بر اینکه حضور مددجویان دربرنامه های تابستانه این نهاد رایگان است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای برنامه های غنی سازی اوقات فراغت بتوانیم موجب بهره مندی کامل از تمام لحظات عمر محدود انسان شویم.