به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر پنچشنبه در جمع خبرنگاران در آموزش و پرورش استان سمنان بیان کرد: طرح ملی پروژه مهر با هدف آماده‌سازی فضاهای آموزشی، تجهیز مدارس، ساماندهی نیروی انسانی و توانمندسازی فرهنگیان از اسفند سال گذشته به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان این‌که پروژه مهر در قالب هفت کمیته تخصصی ازجمله فضا و تجهیزات، نیروی انسانی، ثبت‌نام، توانمندسازی و رسانه پیگیری می‌شود، افزود: خوشبختانه به غیر از پایه دهم که به دلیل فرآیند هدایت تحصیلی با تأخیر جزئی روبه‌رو است، ثبت‌نام و کلاس‌بندی سایر پایه‌های تحصیلی به پایان رسیده و مدارس استان از هم اکنون آماده بازگشایی هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی ۱۴۶ نیروی جدید، خاطرنشان کرد: فرآیند مصاحبه این افراد در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا آغاز سال تحصیلی جدید، نتایج نهایی اعلام و این نیروها پس از گذراندن دوره‌های مهارت‌آموزی، به جمع همکاران بپیوندند.

شریفی با بیان اینکه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، امید است در دوره دبستان هیچ کمبود آموزگاری نداشته باشیم و در دوره متوسطه نیز کمبودها را از طریق اضافه‌تدریس جبران خواهیم کرد تا سال تحصیلی با دغدغه کمتری نسبت به سال‌های گذشته آغاز شود، افزود: تعداد دانش‌آموزان استان در سال تحصیلی جاری حدود ۱۲۵ هزار نفر خواهد بود که از این تعداد هشت هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز، کلاس اولی هستند.

وی پوشش تحصیلی در پایه اول دبستان را ۹۸.۹۸ درصد، عنوان و تصریح کرد: این آمار، رتبه نخست کشور را برای استان سمنان به ارمغان آورده است همچنین باید تاکید کرد که تمام مدارس شبانه‌روزی استان در این مناطق به‌طور کامل تجهیز و رنگ‌آمیزی شده و سرانه غذایی آن‌ها نیز تا پایان مهرماه تأمین شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه با توجه به پرداخت کامل مطالبات سرویس‌های ایاب و ذهاب دانش‌آموزان روستایی، اطمینان داد که در این حوزه برای سال جدید مشکلی وجود نخواهد داشت، گفت: سیاست توسعه متوازن و هدایت دانش‌آموزان به سمت هنرستان‌ها، دنبال می‌شود.