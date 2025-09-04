به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش آرمان صبح پنج شنبه دراجلاسیه شهدای ورزشکار در سالن تختی رشت با تقدیر از حضور پرشور مسئولان، مردم، پیشکسوتان ورزشی و خانواده‌های معظم شهدا دراین اجلاسیه اظهارکرد: آرامش امروز جامعه، مدیون قطره‌قطره خون شهداست و قهرمانان ملی ما با توکل و توسل، الگوی ایثار را در عرصه‌های جهانی تکرار می‌کنند.



مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان با بیان اینکه اقتدار ایران اسلامی، ثمره خون شهدا و روحیه ایثارگری است افزود: انقلاب اسلامی و ایران اسلامی دارای اقتدار عظیم و برد جهانی است، این اقتدار برگرفته از خون پاک شهداست.

وی تصریح کرد: تا زمانی که روحیه ایثارگری و شهادت‌طلبی در جامعه ساری و جاری باشد، هیچ کشوری نمی‌تواند به ایران اسلامی چشم طمع داشته باشد.

آرمان با بیان اینکه ایران با روحیه شهادت طلبی تمام معادلات منطقه‌ای و جهانی را به هم می‌زند، یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت انقلاب را همین روحیه شهادت‌طلبی است.

وی با اشاره به نقش رزمندگان ایران اسلامی در ۸ سال دفاع مقدس و دوران‌های دیگر گفت: رزمندگان غیور ایران اسلامی با توکل به خداوند منان و توسل به آینه‌های اطهار نشان دادند که با شعار «الله‌اکبر» و «یا حسین» می‌توان معجزه کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان با بیان اینکه قهرمان ایران کاری می‌کنند که تمام دنیا را شگفت‌زده می‌کند اظهارکرد: امروز قهرمانان ما در عرصه‌های ملی و بین‌المللی با الگوگیری از شهدای عزیز، با توکل و تعقل و توسل پا به میدان می‌گذارند

وی با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی افزود: قهرمانان کشتی، وزنه‌برداری و سایر رشته‌ها، ذکرشان توکل و توسل است. که با الهام از سیدالشهدا پا به عرصه رقابت می‌گذارند و این بسی افتخار برای ایران و گیلان است.