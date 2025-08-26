افتتاح ۴ طرح عمرانی و ورزشی با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه همزمان با سومین روز از هفته دولت زمین چمن مصنوعی و سکوهای ورزشگاه تختی لاهیجان با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۴۸۸ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی در زمینی به مساحت ۷ هزار و ۹۵۷ متر مربع با حضور استاندار گیلان، مدیرکل ورزش و جوانان گیلان، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل و فرماندار لاهیجان به بهره برداری رسید.

«جهانبخش آرمان» مدیرکل ورزش و جوانان گیلان در این مراسم گفت: به مناسبت هفته دولت ۴ طرح عمرانی ورزشی در گیلان شامل زمین چمن مصنوعی و سکوهای ورزشگاه تختی لاهیجان، زمین چمن مصنوعی اسالم، زمین چمن مصنوعی کلشتر رودبار و سالن وزنه برداری آستانه اشرفیه با ۳۵ میلیارد تومان اعتبار در حال افتتاح است.

وی افزود: از تلاش‌ها، حمایت‌ها و پیگیری‌های نمایندگان محترم در مجلس، استاندار گیلان و مقام عالی وزارت در افتتاح، تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی تقدیر و تشکر می‌کنم.