۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۴۸

خبرنگاران نقش مهمی در انعکاس حقیقت و دفاع از ارزش‌های اسلامی دارند

زنجان- فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: خبرنگاران نقش مهمی در انعکاس حقیقت و دفاع از ارزش‌های اسلامی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران استان زنجان با اشاره به اینکه در دوران دفاع مقدس واحد تبلیغات سپاه با تولید برنامه‌ها و پخش آنها از رسانه ملی، نقش مهمی در بازتاب رشادت‌های رزمندگان داشت، اظهار کرد: امروز نیز خبرنگاران همان رسالت را در عرصه فرهنگی و رسانه‌ای بر عهده دارند.

وی با یادآوری شهادت بیش از ۲۳۵ خبرنگار در فلسطین بر اثر حملات رژیم صهیونیستی، گفت: این عزیزان در حالی جان خود را تقدیم کردند که می‌خواستند مظلومیت و شجاعت ملت فلسطین را به جهانیان منعکس کنند. این ایثار و فداکاری، ادامه همان مسیری است که شهدای ما در دفاع مقدس پیمودند.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه، هنرمندان و قلم‌به‌دستان متعهد، افزود: همان‌گونه که عملیات‌های رزمندگان اسلام در جبهه‌ها موجب پیروزی می‌شود، قلم و محتوای شما نیز ضربه‌های بزرگی به دشمنان وارد می‌کند.

سردار کرمی با اشاره به عظمت قیام عاشورا و ایثار حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یارانش، خاطرنشان کرد: امام حسین (ع) هرچه داشت در راه خدا تقدیم کرد و اسلام را زنده نگه داشت. شهدای ما نیز همین مسیر الهی را طی کردند و در نهایت به شهادت رسیدند. امروز جنگ روایت‌ها و عملیات روانی دشمنان، حتی شدیدتر از گذشته است و اصحاب رسانه نقش مهمی در خنثی کردن آن دارند.

وی با بیان اینکه خبرنگاران نقش مهمی در انعکاس حقیقت و دفاع از ارزش‌های اسلامی دارند، افزود: در دوران دفاع مقدس، ملت ایران همانند امروز، با وحدت و همبستگی از آرمان‌ها دفاع کردند. به یاد دارم در عملیات‌های سرنوشت‌ساز مانند شکست حصر آبادان یا آزادسازی خرمشهر، مردم و رزمندگان با یک مطالبه واحد وارد میدان شدند. امروز نیز در عرصه فرهنگی، خبرنگاران با ایستادگی و انتقال واقعیت‌ها، همان رسالت را ادامه می‌دهند.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به جایگاه خانواده‌های شهدا، گفت: در جلسات با پدران و مادران شهدا، هیچ‌گاه مطالبه مادی مطرح نشده و همواره دغدغه آنان رسیدگی به مشکلات مردم بوده است. این روحیه ایثار در دفاع مقدس مثال‌زدنی بود و امروز نیز مسئولان باید همان‌گونه که در میدان جنگ مجاهدت می‌کردند، در خدمت مردم باشند.

سردار کرمی تأکید کرد: خبرنگاران امروز بالای خاکریز جبهه فرهنگی هستند؛ اگرچه جنگ سخت و موشک و هواپیما وجود ندارد، اما شما از حرم ملت ایران و از خون پاک شهدا دفاع می‌کنید. این رسالت بزرگ را باید با قوت، اخلاص و پیروی از رهبر معظم انقلاب ادامه دهید.

