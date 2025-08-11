به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران استان زنجان با اشاره به اینکه در دوران دفاع مقدس واحد تبلیغات سپاه با تولید برنامهها و پخش آنها از رسانه ملی، نقش مهمی در بازتاب رشادتهای رزمندگان داشت، اظهار کرد: امروز نیز خبرنگاران همان رسالت را در عرصه فرهنگی و رسانهای بر عهده دارند.
وی با یادآوری شهادت بیش از ۲۳۵ خبرنگار در فلسطین بر اثر حملات رژیم صهیونیستی، گفت: این عزیزان در حالی جان خود را تقدیم کردند که میخواستند مظلومیت و شجاعت ملت فلسطین را به جهانیان منعکس کنند. این ایثار و فداکاری، ادامه همان مسیری است که شهدای ما در دفاع مقدس پیمودند.
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه، هنرمندان و قلمبهدستان متعهد، افزود: همانگونه که عملیاتهای رزمندگان اسلام در جبههها موجب پیروزی میشود، قلم و محتوای شما نیز ضربههای بزرگی به دشمنان وارد میکند.
سردار کرمی با اشاره به عظمت قیام عاشورا و ایثار حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یارانش، خاطرنشان کرد: امام حسین (ع) هرچه داشت در راه خدا تقدیم کرد و اسلام را زنده نگه داشت. شهدای ما نیز همین مسیر الهی را طی کردند و در نهایت به شهادت رسیدند. امروز جنگ روایتها و عملیات روانی دشمنان، حتی شدیدتر از گذشته است و اصحاب رسانه نقش مهمی در خنثی کردن آن دارند.
وی با بیان اینکه خبرنگاران نقش مهمی در انعکاس حقیقت و دفاع از ارزشهای اسلامی دارند، افزود: در دوران دفاع مقدس، ملت ایران همانند امروز، با وحدت و همبستگی از آرمانها دفاع کردند. به یاد دارم در عملیاتهای سرنوشتساز مانند شکست حصر آبادان یا آزادسازی خرمشهر، مردم و رزمندگان با یک مطالبه واحد وارد میدان شدند. امروز نیز در عرصه فرهنگی، خبرنگاران با ایستادگی و انتقال واقعیتها، همان رسالت را ادامه میدهند.
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به جایگاه خانوادههای شهدا، گفت: در جلسات با پدران و مادران شهدا، هیچگاه مطالبه مادی مطرح نشده و همواره دغدغه آنان رسیدگی به مشکلات مردم بوده است. این روحیه ایثار در دفاع مقدس مثالزدنی بود و امروز نیز مسئولان باید همانگونه که در میدان جنگ مجاهدت میکردند، در خدمت مردم باشند.
سردار کرمی تأکید کرد: خبرنگاران امروز بالای خاکریز جبهه فرهنگی هستند؛ اگرچه جنگ سخت و موشک و هواپیما وجود ندارد، اما شما از حرم ملت ایران و از خون پاک شهدا دفاع میکنید. این رسالت بزرگ را باید با قوت، اخلاص و پیروی از رهبر معظم انقلاب ادامه دهید.
