۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۳۴

تکرار ادعاهای واهی نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران



نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر مدعی شد که این رژیم توانایی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را از بین برده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که تل‌آویو تهدید وجودی ایران علیه اسرائیل را خنثی کرده و آنچه را که نیاز بود علیه ایران انجام داده است.

نتانیاهو در ادامه ادعاهای خود افزود: ما توانایی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را مختل و نیات و برنامه این کشور برای نابودی اسرائیل را از بین بردیم.

نخست‌وزیر اسرائیل در ادامه یاوه گویی‌های خود تصریح کرد: من فکر می‌کنم اگر ایرانی‌ها منطق متفاوتی دارند و از آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد؛ آگاه هستند، نباید به آنچه قبلاً بود، بازگردند.

