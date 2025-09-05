به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الشرق عراق گفت که روابط تهران و بغداد در بهترین وضعیت خود در تمامی سطوح قرار دارد.

وی در تشریح سفر خود به عراق افزود که چندین دیدار با مقامات عراقی داشته است که طی آن تبادل نظر در مورد مسائل مختلف صورت گرفته است. رایزنی‌ها بین دو کشور در مورد اوضاع منطقه‌ای همچنان ادامه دارد و توافقات مهمی در جریان سفر دکتر مسعود پزشکیان به عراق امضا شده است، همچنین مذاکراتی در زمینه انرژی صورت گرفته است.

خطیب زاده در خصوص آخرین تحولات منطقه‌ای و تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران، تأکید کرد که تل آویو بیش از دو سال است که قوانین بین‌المللی و عرف دیپلماتیک را نقض می‌کند.

وی ترور فرماندهان و دانشمندان و مردم ایران را جنایت دانست و تأکید کرد که رویکرد این رژیم بر پایه تروریسم است. البته ایران پس از نقض حاکمیت خود، پاسخی قوی داده است، اما رژیم صهیونیستی از طریق لابی‌های رسانه‌ای عظیم خود تلاش می‌کند با دروغ‌پراکنی، حقایق را تحریف کند.

وی اشاره کرد که با وجود چالش‌های امنیتی که ایران پس از ترور برخی از فرماندهان و دانشمندان خود در جنگ اخیر با آن مواجه شد، توانست ظرف چند ساعت اوضاع را کنترل کند و تهران در روزهای اول جنگ قادر بود هر مکانی را در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار دهد.

خطیب‌زاده در پایان تأکید کرد که رژیم صهیونیستی به اهداف خود در جنگ علیه ایران دست نیافته است.

معاون وزیر خارجه ابراز داشت که تهران در عین حال تلاش می‌کند از کشیده شدن منطقه به جنگی جدید جلوگیری کند.

وی افزود که جنگ علیه ایران واقعیت را در منطقه به ویژه در خصوص پرونده هسته‌ای تغییر داده است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ثابت کرد که نتوانسته است حفاظت لازم را برای تأسیسات هسته‌ای ایران فراهم کند.