رایزنی «اولیانوف» با مدیرکل آژانس انرژی اتمی درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در نهادهای بینالمللی مستقر در وین امروز چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار و رایزنی خود با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی خبر داد.
نماینده دائم روسیه در نهادهای بینالمللی مستقر در وین در این خصوص نوشت: با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، دیدار کردم تا درباره وضعیت نگرانکننده پیرامون پرونده هستهای ایران گفتگو کنم.
این در حالیست که ۵ شهریور ماه وی تأکید کرده بود: ایران حتی پس از هدف قرار گرفتن تأسیسات صلحآمیز هستهای خود، ثابت کرده که شریک مسئول و متعهدی برای آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
