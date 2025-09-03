  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۹

رایزنی «اولیانوف» با مدیرکل آژانس انرژی اتمی درباره ایران

رایزنی «اولیانوف» با مدیرکل آژانس انرژی اتمی درباره ایران

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین از دیدار و رایزنی خود با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین امروز چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار و رایزنی خود با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد.

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین در این خصوص نوشت: با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیدار کردم تا درباره وضعیت نگران‌کننده پیرامون پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کنم.

رایزنی «اولیانوف» با مدیرکل آژانس انرژی اتمی درباره ایران

این در حالیست که ۵ شهریور ماه وی تأکید کرده بود: ایران حتی پس از هدف قرار گرفتن تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای خود، ثابت کرده که شریک مسئول و متعهدی برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

کد خبر 6579020

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها