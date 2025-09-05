به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمدرضا ناصری کریموند، در بازدید از بخش‌های مختلف تأسیسات، واحدهای بهره‌برداری و طرح‌های توسعه‌ای شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران، پس از شنیدن مطالبات کارکنان عملیاتی صنعت نفت گچساران با تقدیر از عملکرد کارکنان در طول ۱۲ روز جنگ تحمیلی اخیر گفت: ایستادگی، هوشیاری و تلاش شبانه‌روزی همکاران عملیاتی و حراستی، تداوم تولید در این مدت را تضمین کرد.

ناصری کریموند این مقاومت بی‌وقفه را جلوه‌ای از تعهد، تخصص و روحیه ملی کارکنان خواند و با تأکید بر اهمیت مقوله حفاظت و حراست در تحقق اهداف صنعت نفت اظهار کرد: «حراست آگاه و بیدار، چشم بینای سازمان است که با حضور میدانی خود زمینه‌ساز صیانت از سرمایه‌های انسانی و دستیابی به اشراف اطلاعاتی و فنی می‌شود.»

مدیرکل حراست شرکت ملی نفت ایران، تقویت زیرساخت‌های حفاظتی و ارتقای هماهنگی میان عملیات و ستاد را از اولویت‌های حراست شرکت ملی نفت ایران برشمرد.

مأموریت‌های صنعت نفت بدون نقش‌آفرینی حراست میسر نیست

علی‌اکبر حافظی‌نیا، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران در ادامه این بازدید با اشاره به مأموریت‌های گسترده این شرکت در چهار استان کشور گفت: فعالیت بیش از ۳۰ واحد فرآورشی، نظارت بر حدود ۷ هزار کیلومتر خطوط لوله و برداشت نفت و گاز از میدان‌های گچساران، بی‌بی‌حکیمه، رگ‌سفید، بینک، گلخاری، نرگسی و پازنان، بدون نقش‌آفرینی مؤثر حراست ممکن نیست.

وی با بیان اینکه حراست به ابزار و امکانات لازم نیاز دارد، اظهار کرد: اهمیت کار حراست در شرایط کنونی بیش از گذشته است و باید در همکاری با کارکنان و ذی‌نفعان، اخلاق حرفه‌ای همواره مدنظر قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران همچنین از همکاری‌های آتی این شرکت با منطقه بهرگان شرکت نفت فلات قاره ایران در حوزه‌های اچ‌اس‌ئی، حراست و بهداشت و درمان خبر داد و ابراز امیدواری کرد این تعامل‌ها تقویت شود.