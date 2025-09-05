فراخوان دومین کنگره ملی شعر شهدای اصناف و بازار منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عبداللهی شاعر و دبیر دومین کنگره ملی شعر یازده هزار شهید اصناف و بازار گفت: دومین کنگره ملی شعر شهدای اصناف و بازار با عنوان «آبروی بازار» توسط سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: محورهای فراخوان دومین کنگره ملی شعر شهدای اصناف و بازار شامل شهدای اصناف، بازوان ستبر انقلاب، شهدای اصناف، فرهنگ کار و تلاش، شهدای اصناف، آبرومندان بازار و افتخار اصناف، شهدای اصناف، فرهنگ ایثار و شهادت‌، شهدای اصناف، مدافعان حرم و امنیت، شهدای اصناف، فرهنگ عاشورا، عشق و ارادت به اهل بیت (ع)، شهدای اصناف، جهاد مالی برای حمایت از انقلاب اسلامی، شهدای اصناف، قربانیان ترور، شهدای اصناف، الگوی جوانان بازار، شهدای اصناف، سبک زندگی ایرانی اسلامی، شهدای اصناف، هسته‌های مقاومت جهانی و خانواده شهدای اصناف، رسالت زینبی است.

دبیر دومین کنگره ملی شعر یازده هزار شهید اصناف و بازار گفت: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه کنگره تا روز یکشنبه ٢٠ مهرماه تعیین شده است.

وی افزود: همه قالب‌های شع فارسی از جمله شعر کلاسیک، شعر سپید و شعر نو، ترانه و سرود، شعر کودک و نوجوان است. شاعران می‌توانند آثار خود را از طریق پیام رسان های ایتا و بله به شماره ۰۹۹۰۲۰۹۵۰۴۶ ارسال کنند.

عبداللهی گفت: جوایز شاعران برگزیده شامل نفرات اول ۵۰ میلیون تومان، نفرات دوم ۴۰ میلیون تومان، نفرات سوم ۳۰ میلیون تومان و نفرات تقدیری ۲۰ میلیون تومان است.

وی افزود: آثار رسیده در صورتی در داوری شرکت داده خواهند شد که متناسب با موضوعات فراخوان باشند. محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد. زمان برگزاری اختتامیه در آذرماه ١٤٠٤ است.