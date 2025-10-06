  1. فرهنگ و ادب
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

مصطفی محدثی خراسانی دبیر یازدهمین جشنواره شعر بسیج شد

با حکم آرش زینال خیری، ریاست سازمان بسیج هنرمندان کشور، مصطفی محدثی خراسانی به‌عنوان دبیر یازدهمین جشنواره شعر بسیج منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه انتشار فراخوان یازدهمین جشنواره شعر بسیج هنرمندان، طی حکمی از سوی آرش زینال‌ خیری، مصطفی محدثی خراسانی به‌عنوان دبیر این جشنواره منصوب شد.

محدثی خراسانی کارشناس ادبیات از دانشگاه فردوسی مشهد است و سال‌ها در مرکز موسیقی حوزه‌ی هنری و صداوسیما فعالیت داشته است. از وی چندین عنوان کتاب منتشر شده است که از این موارد می‌توان به «شاعران پروازی»، «هزار مرتبه خورشید»، «در آفتاب مضامین»، «محض بی رنگی» اشاره کرد.

محدثی هم‌اکنون عضو شورای عالی شعر در صداوسیما جمهوری اسلامی است و در سال‌ها و دهه‌های گذشته دبیری جشنواره‌ها و برنامه‌های ادبی بسیاری را برعهده داشت؛ از جمله مهم‌ترین و موثرترین فعالیت‌های محدثی خراسانی دبیری جشنواره فجر و همچنین سردبیری «مجله شعر» می‌باشد.

یازدهمین جشنواره شعر بسیج در آذرماه ۱۴۰۴ هم‌زمان با بزرگداشت هفته بسیج برگزار خواهد شد.

