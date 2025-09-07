به گزارش خبرنگار مهر، شعر شعر و موسیقی «باغ گل محمدی» به مناسبت ولادت حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام، امروز یکشنبه ۱۶ شهریور، در باغ کتاب برگزار میشود.
در این برنامه که اجرای آن را سیدمحمد ساداتاخوی برعهده دارد، شاعرانی چون عباس احمدی، معصومه توکلی، سیده تکتم حسینی، مرتضی حیدری آل کثیر، محمدرضا طهماسبی، محمدکاظم کاظمی، امیرمرزبان، امید مهدینژاد و سید عبدالرضا موسوی طبری حضور دارند و در نعت نبی مکرم اسلام شعرخوانی میکنند. همچنین مهرداد مهدی، به اجرای موسیقی میپردازد.
برنامه مورد اشاره امروز یکشنبه ۱۶ شهریور از ساعت ۱۹ در سالن شماره ۸ باغ کتاب برگزار میشود.
